Noordbrabants Museum toont jonge Sluijters

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch brengt vanaf zaterdag het vroege werk van Jan Sluijters (1881-1957) over het voetlicht. ,,We laten zien hoe hij zich onder invloed van de nationale en internationale moderne kunst ontwikkelde tot een toonaangevend modernist”, belooft het museum.

Het is volgens een woordvoerster de eerste expositie die gewijd is aan de experimentele, vroege periode van Jan Sluijters. De expositie behelst circa 75 schilderijen, waarvan een aantal uit particuliere collecties komt en dus zelden of nooit voor publiek te zien is. Ook belicht het museum de persoon van Sluijters, die in Den Bosch is geboren en getogen.

Typerend voor de jonge Sluijters is dat hij verschillende moderne kunststromingen verkende. Hij zat in 1906 een paar maanden in Parijs, destijds de plek waar kunstenaars moesten zijn. Hij kwam er in aanraking met het wilde fauvisme, een expressionistische stroming in de schilderkunst met als kenmerk het gebruik van felle, nauwelijks gemengde kleuren. Doordat hij die invloeden in zijn schilderijen verwerkte, verloor hij zijn Prix de Rome, een prestigieuze studiebeurs.

Terug in Nederland verwerkte hij zijn Parijse ervaringen en gaf de ontwikkeling van de moderne kunst in Nederland daarmee een zetje. Hij experimenteerde nog een tijdje door, onder meer met het kubisme, maar vanaf 1914 begon Sluijters de avant-garde en het experiment zo langzamerhand los te laten.

Het Noordbrabants Museum toont naast het werk van Sluijters ook enkele kunstwerken van inspiratiebronnen en gelijkgestemden als Kees van Dongen, Georges Braque en Leo Gestel. ‘Jan Sluijters. De wilde jaren’ duurt tot en met 7 april.