Stem computer HAL 9000 overleden

Acteur Douglas Rain, vooral bekend als de kalme stem van de moordzuchtige computer HAL 9000 in Stanley Kubricks film 2001: A Space Odyssey, is zondag op negentigjarige leeftijd in de Canadese stad Stratford overleden. Dat melden Canadese media.

Het overlijden van Rain werd bekendgemaakt door het Stratford Festival, het Canadese theatergezelschap waarvan Rain in 1953 een van de oprichters was.

Rain was een veelgeprezen acteur, maar om zijn optreden in Kubricks film zal hij het meest worden herinnerd.