Werk Picasso en Monet verkocht voor 30 miljoen

Op een veiling in New York zijn zondag een schilderij van Pablo Picasso en een van Claude Monet onder de hamer gegaan voor elk zo’n 30 miljoen dollar (26,5 miljoen euro). In totaal werden 61 werken aangeboden, maar niet voor ieder schilderij werd een koper gevonden.

