Actrice Bulthuis krijgt portret in Schouwburg

Actrice Sacha Bulthuis krijgt een portret in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het gebeurt maar zelden dat nieuwe portretten aan de wanden van het gebouw worden toegevoegd. Er hangen afbeeldingen van alle grote Haagse acteurs uit de toneelgeschiedenis in de schouwburg.

Bulthuis, in 2009 overleden, was vier decennia verbonden aan Toneelgroep De Appel, die in 2016 werd opgeheven.

Bulthuis won tweemaal de Theo d’Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor actrices: in 1974 voor Een vleug honing bij toneelgroep Globe en in 1993 voor Groot en klein bij De Appel. De afbeelding wordt op 11 december onthuld.