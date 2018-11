Sinatra liet zich inspireren door Mondriaan

Sotheby’s in New York veilt eind november en begin december een aantal schilderijen van de hand van zanger Frank Sinatra (1915-1998). Voor één van zijn werken, zonder titel, liet de crooner zich duidelijk inspireren door de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan.

In totaal zijn er acht schilderijen te bemachtigen van de wereldster, die dus behalve de microfoon ook het penseel hanteerde. De meeste werken tonen eenvoudige vlakken, maar er zijn ook twee primitieve clownskoppen bij.

Ook worden er werken verkocht die Sinatra met zijn laatste vrouw Barbara verzamelde van Miro, Picasso, Chagall en Hockney. Verder is een aantal spulletjes te verwerven van de beroemde juwelier Fabergé, kleding, een Bentley, de replica die Frank had van zijn ster in het plaveisel van Hollywood en ook nog portretten die anderen van hem maakten.

De te veilen stukken komen uit de huizen van het stel in Palm Springs, Los Angeles and Malibu.