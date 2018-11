Brandt Corstius stopt strijd tegen Gijs van Dam

Journalist Jelle Brandt Corstius neemt geen nieuwe juridische stappen in de zaak tegen tv-producent Gijs van Dam. Dit laat zijn advocaat Nico Meijering weten aan RTL Boulevard.

In de zomer seponeerde het Openbaar Ministerie de aangiftes die Jelle Brandt Corstius en Gijs van Dam tegen elkaar hadden gedaan. Brandt Corstius beschuldigde Van Dam van seksueel misbruik, waarop Van Dam aangifte tegen de journalist deed van smaad en laster. Volgens het OM was er in beide zaken geen grond voor vervolging.

Jelle Brandt Corstius overwoog nog een Artikel 12-procedure op te starten, om daarmee het OM alsnog te dwingen tot vervolging over te gaan. Maar daar ziet hij nu van af, zegt Meijering woensdag. ,,Mijn cliënt heeft in het kader van #MeToo met zijn publicatie in Trouw zijn doel bereikt en wenst verder een punt te zetten achter deze kwestie”, aldus Meijering. Brandt Corstius vertelde in oktober 2017 in Trouw dat hij in het begin van zijn televisiecarrière slachtoffer was geworden van seksueel misbruik. Hij zei niet wie hem dat had aangedaan.