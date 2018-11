Weinstein weer beschuldigd van verkrachting

Google plus

Het is de bedoeling dat er een fonds komt voor de slachtoffers. De advocaten van de belaagde vrouwen willen dat daar meer dan honderd miljoen dollar in komt. Het team van Weinstein zou inzetten op een veel lager bedrag.

Weinstein ontkent in alle toonaarden. De gevallen filmproducent staat momenteel terecht voor de verkrachting van drie andere vrouwen, waar tientallen andere vrouwen hem beschuldigen van seksueel ontoelaatbaar gedrag en machtsmisbruik.

Actrice Paz de la Huerta heeft de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein beschuldigd van verkrachting. Weinstein zou haar niet een, maar twee keer verkracht hebben in haar eigen appartement in 2010, zo melden Amerikaanse media.

NEW YORK (ANP) - Actrice Paz de la Huerta heeft de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein beschuldigd van verkrachting. Weinstein zou haar niet een, maar twee keer verkracht hebben in haar eigen appartement in 2010, zo melden Amerikaanse media.

