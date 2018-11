Expositie over Chagall, Picasso en Mondriaan

Het verblijf van Marc Chagall, Pablo Picasso en Piet Mondriaan in Parijs staat volgend najaar centraal in een grote tentoonstelling. Het Stedelijk Museum in Amsterdam laat zien hoe deze bekende, maar ook onbekende kunstenaar-migranten in de jaren 1900-1950 in de Franse hoofdstad leefden. In een tijd waarin vrijheid, openheid en kosmopolitisme lange tijd tegenover nationalisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme stonden.

De expositie gaat volgens het museum onder meer over je weg vinden in een gepolariseerde samenleving en kunstwereld. In totaal zijn er meer dan tweehonderd werken te zien. Voor het eerst sinds zeventig jaar toont het Stedelijk tegelijkertijd een groot deel van het werk van Chagall dat het museum in eigen collectie heeft.

Naast de drie beroemde kunstenaars komen er op de tentoonstelling ook schilderijen, beelden, tekeningen, prenten, foto’s en ontwerpen voorbij van onder anderen Kees van Dongen, Gino Severini, Wassily Kandinsky, Nicolaas Warb (alias Sophia Warburg) en Karel Appel.