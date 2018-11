Museum toont beeldende kunst David Lynch

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht opent op 30 november een retrospectief van de beeldende kunst van David Lynch, die vooral bekend is als filmregisseur. ‘Someone is in my House’ behelst vijfhonderd kunstwerken van de Amerikaan. De tentoonstelling omvat onder meer schilderijen, foto’s, tekeningen, litho’s, aquarellen, tekeningen op luciferboekjes, schetsen, zwart-witfoto’s, cartoons en ook nog enig audiovisueel werk.

Het Bonnefanten noemt Lynch een ,,beeldend kunstenaar die tijdens zijn studie aan de kunstacademie toevallig in aanraking kwam met het medium film, waarmee de basis gelegd werd voor zijn carrière als filmregisseur.” Niettemin bleef hij altijd in de weer met beeldende kunst.

Het Maastrichtse filmtheater Lumière Cinema en het EYE Filmmuseum in Amsterdam besteden tijdens tentoonstellingsperiode aandacht aan het filmische oeuvre van Lynch. Drie digitaal gerestaureerde David Lynch-klassiekers komen opnieuw uit in verschillende bioscopen: Mulholland Drive, Lost Highway en The Elephant Man.