Valkhof wisselt collectie Maria van Gelre

Museum Het Valkhof in Nijmegen bergt het eerste deel van de prenten uit het gebedenboek van Maria van Gelre komende week weer op. De middeleeuwse miniaturen zijn zo kwetsbaar dat ze niet te lang aan daglicht blootgesteld mogen worden. Vanaf volgende week zaterdag zijn twintig nieuwe pagina’s uit het unieke middeleeuwse boek te zien.

De miniaturen maken deel uit van de tentoonstelling Ik, Maria Van Gelre, die in oktober in het museum is geopend. Naar de invloedrijke hertogin Maria van Gelre is jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan. Haar gebedenboek werd in een kluis in Berlijn bewaard en is vele jaren niet voor publiek te zien geweest. Het boek wordt op dit moment gerestaureerd. Als de tentoonstelling in Nijmegen afgelopen is, gaat het weer voor lange tijd achter slot en grendel.

De expositie heeft volgens het museum tot nu toe ruim 17.000 bezoekers getrokken. Dat is belangrijk voor Het Valkhof, dat zware jaren achter de rug heeft en voor een grote renovatie staat. Ik, Maria Van Gelre is nog tot en met 5 januari te zien.