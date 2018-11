Diensten als Netflix winnen aan populariteit

Onlinestreamingdienten als Netflix nemen een steeds grotere hap uit de televisie-uitgaven van consumenten. Inmiddels gaat 16 procent van alles dat een Nederlands huishouden aan televisie- en videokijken betaalt, naar diensten die duidelijk wat anders aanbieden dan traditionele televisie. Anderhalf jaar geleden lag dit aandeel nog op 11 procent, meldt marktonderzoeker Telecompaper.

Netflix zelf is goed voor 12 procent van de bestedingen. Het bedrijf moet wat omzet betreft alleen Ziggo en KPN voor zich dulden. Samen zijn de drie partijen goed voor 85 procent van de Nederlandse tv- en video-omzet. De overige 15 procent wordt verdeeld onder ruim 25 aanbieders, waaronder Delta, Film1, Eurosport Player, Pathé Thuis, Tele2, Videoland en T-Mobile.

In de cijfers zijn ook de uitgaven verwerkt aan premium-pakketten als Fox Sports en Ziggo Sport Totaal. Die bestedingen zijn goed voor 6 procent van de tv-omzet van Ziggo, KPN en de andere tv- aanbieders. Vooral Fox Sports is de afgelopen anderhalf jaar fors gegroeid, door nieuwe contracten die onder andere met KPN, Delta en T-Mobile zijn afgesloten. Ook Ziggo Sport Totaal werd groter, mede dankzij de toegenomen populariteit van Formule 1.

Nederlanders maken bij het onlinestreaming vooral gebruik van abonnementsdiensten, waarbij een maand- of jaarbedrag wordt betaald. Maar het is ook mogelijk om films en series door middel van een eenmalige aankoop te bekijken, bijvoorbeeld via Pathé Thuis of iTunes. Hier gaat momenteel 2 procent van de Nederlandse tv- en video-omzet naartoe.