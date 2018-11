De Internationale Emmy’s worden jaarlijks uitgereikt aan televisieprogramma’s die buiten de VS worden gemaakt. Er worden awards verdeeld in tien categorieën. Tijdens de ceremonie wordt daarnaast een prijs vergeven aan het beste niet-Engelstalige programma van Amerikaanse bodem.

Het Nederlandse programma Etgar Keret – Een waargebeurd verhaal heeft maandagavond (lokale tijd) in New York een International Emmy Award in de wacht gesleept.

article

1271946

NEW YORK (ANP) - Het Nederlandse programma Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal heeft maandagavond (lokale tijd) in New York een International Emmy Award in de wacht gesleept.

https://nieuws.nl/entertainment/20181120/internationale-emmy-voor-ntr-programma/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/11/20035907/internationale-emmy-voor-ntr-programma.jpg

Entertainment