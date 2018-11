Hitmusical Book of Mormon komt naar Nederland

De hitmusical Book of Mormon, die al ruim zeven jaar volle zalen trekt in New York en Londen, komt naar Nederland. Carré haalt in 2019 de originele Engelse versie naar Nederland, maakte het theater woensdag bekend.

De exacte speeldata zijn nog niet bekend. Book of Mormon is gemaakt door Trey Parker en Matt Stone, de twee mannen achter de satirische animatieserie South Park. De musical vertelt over twee jonge naïeve missionarissen die naar Oeganda worden gestuurd om zieltjes te winnen voor de mormoonse kerk. In Afrika worden zij echter geconfronteerd met de ellende waar de bevolking daar mee worstelt, zoals vrouwenbesnijdenissen, burgeroorlog, honger en aids.

De musical won al negen Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijs. Het stuk bracht de afgelopen jaren meer dan 500 miljoen dollar op, waarmee het ook commercieel gezien een van de meest succesvolle theaterproducties ooit is.