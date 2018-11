Van den Heuvel blij met ‘rechte rug’ RTL

Misdaadjournalist John van den Heuvel is blij dat RTL ,,de rug recht houdt” en besloten heeft de studio van RTL Boulevard niet te verplaatsen. Dat stelde Van den Heuvel woensdag in de uitzending van RTL Boulevard, waaraan hij als expert verbonden is.

De journalist wordt vanwege dreiging uit het criminele milieu zwaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Hij kan door die bedreigingen niet meer optreden in de studio van het RTL-programma aan het Leidseplein. ,,De zaak ligt mij al zwaar op de maag”, legde hij uit. ,,Maar ik zou erg heel erg treurig van worden als de studio verplaatst zou moeten worden.” Van den Heuvel stelt de afgelopen dagen veel steunbetuigingen te hebben ontvangen. Premier Mark Rutte zei al eerder de situatie ,,heel erg” te vinden.

RTL geeft aan niet te willen zwichten voor de druk vanuit het criminele milieu. “Wij vinden het sowieso erg en bijzonder heftig dat John moet uitwijken om zijn rol te kunnen spelen in onze uitzendingen,” zegt RTL-woordvoerder Kim Koppenol. “We nemen zijn veiligheid heel serieus, maar willen en zullen tegelijkertijd niet buigen voor criminelen en het vrije woord verdedigen.”