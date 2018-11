Calliope Tsoupaki Componist des Vaderlands

Calliope Tsoupaki is de nieuwe Componist des Vaderlands. Door dit initiatief van muziekauteursrechtenorganisatie Buma Cultuur en Festival Classique-organisator LUSTR zal ze twee jaar moeten fungeren als boegbeeld van de Nederlandse muziek. Tsoupaki wordt zondag ‘geïnstalleerd’ tijdens het muziekprogramma Podium Witteman op NPO2.

Tsoupaki volgt dan Mayke Nas op. Als Componist des Vaderlands wil ze het ambacht van componist beter zichtbaar maken. Om een groter publiek te bereiken is ze van plan de komende twee jaar nieuwe composities schrijven voor evenementen buiten de concertzaal. Ze wil ook snel inspelen op landelijke gebeurtenissen.

,,Muziek zegt iets over de mens wat op een andere manier niet gezegd kan worden. Het opent een poort naar een wereld waarvan je niet wist dat hij bestond. Dat ga ik als Componist des Vaderlands uitdragen, even dienstbaar als een bouwvakker of vuilnisman”, belooft ze.

De in Griekenland geboren Tsoupaki emigreerde in 1988 naar Nederland om compositie te studeren bij Louis Andriessen.