Twee nieuwkomers in presentatieteam Top 2000

Paul Rabbering en en Rick van Velthuysen debuteren dit jaar in het dj-team dat de Radio Top 2000 gaat presenteren.

Gijs Staverman heeft donderdag in zijn programma Gijs 2.0 de namen bekendgemaakt. Behalve ook Staverman zelf draaien verder Jan-Willem Roodbeen, Bart Arens, Rob Stenders, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Evelien de Bruijn, Frank van ’t Hof en Annemieke Schollaardt dit jaar van eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond favoriete nummers van de luisteraars. Stefan Stasse is met zijn zeventiende Top 2000 de meest ervaren dj.

De uitzending van de Top 2000 begin 25 december om 08.00 uur op NPO Radio 2. Het publiek bepaalt van zaterdag 1 tot en met vrijdag 7 december welke 2000 nummers dit jaar de lijst gaan vormen.