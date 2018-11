Koreaanse tv-baas weg om gedrag dochter (10)

De directeur van een Zuid-Koreaanse televisiezender neemt ontslag omdat zijn dochtertje haar chauffeur terroriseerde. In de media was een opname opgedoken waarop te horen was hoe het tienjarige kind de man uitschold en dreigde dat ze hem zou laten ontslaan, berichten Zuid-Koreaanse media.

De vader van het meisje, directeur Bang Jung-oh van TV Chosun, ging in een verklaring door het stof. Hij bood de chauffeur zijn excuses aan en zei verantwoordelijkheid te zullen nemen voor het gedrag van zijn dochter. Hij legt daarom zijn functie bij de zender neer.

Het meisje noemde de 57-jarige bestuurder onder meer ,,gestoord”, ,,kreupel” en wenste hem dood. Kort na haar tirade verloor de man inderdaad zijn baan, zoals het kind had aangekondigd. De chauffeur lekte de opnames vermoedelijk zelf naar de media.