Phil Collins geeft concert in Goffertpark

Phil Collins treedt op donderdag 20 juni op in het Goffertpark in Nijmegen. Het is veertien jaar geleden dat de artiest voor het laatst op het podium stond in Nederland.

De show in Nijmegen maakt deel uit van een reeks nieuwe concerten tijdens zijn tournee Not Dead Yet Live 2019. Collins begint zijn Europese toer op 2 juni in Wenen. De Britse zanger komt ook naar Frankrijk, Duitsland, Scandinaviƫ, Italiƫ, Zwitserland, Tsjechiƫ en Polen.

,,Ik dacht dat ik stilletjes zou pensioneren”, zegt de 67-jarige Collins over zijn terugkeer. ,,Maar dankzij mijn fans, familie en de steun van een paar buitengewone artiesten, heb ik mijn passie voor muziek en optreden herontdekt. Het wordt tijd dit opnieuw te ervaren. Het voelt gewoon goed.”

De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag om 10.00 uur.