KB scoort zeldzame ‘wiegendruk’

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag heeft een zeldzaam stuk in de collectie gekregen: een bijzondere incunabel ofwel wiegendruk, een boek gezet met losse letters en gedrukt in de eerste halve eeuw na de uitvinding van de boekdrukkunst, om precies te zijn vóór 1 januari 1501.

Het gaat om een geïllustreerd boek van priester Raoul Lefèvre en de titel is Le receuil des hystoires Troyennes. Het werk over de geschiedenis van Troje werd in 1485/1486 uitgegeven door Jacob Bellaert in Haarlem, een belangrijke incunabeldrukker. ,,Er zijn achttien uitgaven aan hem toegeschreven die allemaal goed verzorgd en aantrekkelijk zijn”, zegt de KB.

,,Met de uitvoering van de boeken en de keuze van zijn teksten richtte hij zich duidelijk op het hogere segment van de markt. Bellaert drukte dit boek in het Frans en in het Nederlands en liet hiervoor speciale houtsnedenseries maken door een anonieme kunstenaar die bekend staat als de Meester van Bellaert”, aldus de bieb verder.

Er was nog niet eerder een door Bellaert uitgegeven boek van Lefèvre in een Nederlandse collectie.