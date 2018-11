Nieuw werk op overzichtsexpo Erwin Olaf

Fotograaf Erwin Olaf laat vanaf medio februari nieuw werk zien in Den Haag, waar het Gemeentemuseum en het nabije Fotomuseum samen een grote tentoonstelling aan hem wijden ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. De nieuwe foto’s maakte hij dit najaar in het Amerikaanse Palm Springs.

De fotograaf bracht enkele weken door in Palm Springs in Californië. De foto’s die hij daar vervaardigde, combineert hij met wat oudere series van Berlijn en Shanghai tot een drieluik. De reeksen bieden een drievoudig beeld van steden in verandering.

De serie van Berlijn biedt een inkijkje in Olafs zorgen over de vrijheid van meningsuiting, de democratie en de overdracht van de macht van de oudere generatie aan een nieuwe. In Shanghai onderzoekt Olaf wat er gebeurt met een individu in een metropool van 24 miljoen inwoners. Palm Springs gaat over klimaatverandering, maar herinnert indirect ook aan het Amerika van de jaren zestig en het proberen vast te houden aan een paradijs.

In deze laatste reeks zitten ook landschappen. Die fotografeerde Olaf eerder nog niet.