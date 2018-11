Uitspraken Derksen leiden tot #SorryJohan

Uitspraken van Johan Derksen over de acceptatie van homo’s in de voetbalwereld leiden tot een stroom reacties van homoseksuelen op Twitter. Ze delen onder de hashtag #SorryJohan, die inmiddels trending is, persoonlijke verhalen waarmee ze duidelijk maken waar homo’s tegenaan lopen.

De Johan Blankenstein Foundation, die zich hard maakt voor de acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt) in de sportwereld, vindt dat de actie duidelijk maakt dat de uitspraken van Derksen in zijn tv-programma Veronica Inside te ver gaan en homo’s kwetsen. Karin Blankenstein, voorzitter van de stichting, heeft respect voor de lhbt’ers die zich op sociale media roeren. ,,Ik vind het knap dat je dit soort verhalen durft te delen op Twitter. Er zitten schrijnende verhalen tussen.”

De analist reageerde in het tv-programma op een brief aan de KNVB van twee jonge homoseksuele voetbalfans over de in hun ogen homo-onvriendelijke sfeer bij het programma. Daarop zei hij: ,,We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.”

De Johan Blankenstein Foundation staat open voor een gesprek met de mannen van Veronica Inside, zegt de voorzitter.