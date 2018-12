Brief Einstein brengt 2,6 miljoen op

Een handgeschreven brief van Albert Einstein heeft op een veiling in New York ongeveer 2,6 miljoen euro opgeleverd. Twee anonieme bieders leverden zo’n vier minuten telefonisch strijd om het schrijven waardoor de prijs werd opgedreven.

De koper is anoniem gebleven, evenals overigens de verkoper. Veilinghuis Christie’s had de hoogste opbrengst vooraf geschat op ruim 1,3 miljoen euro. Einstein (1879-1955) schreef de twee kantjes tellende zogenoemde ‘godsbrief’ in 1954 aan de filosoof Eric Gutkind. Hij beschrijft daarin zijn kijk op religie, zijn Joodse identiteit en zijn kijk op het leven.