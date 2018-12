Russische schrijver Andrej Bitov overleden

De gerenommeerde schrijver en medeoprichter van het Russische PEN-centrum, Andrej Bitov is dood. De auteur van romans als Het Poesjkinhuis en ‘Monachovs vlucht’ overleed maandagavond op 81-jarige leeftijd in Moskou.

,,Bitov was al een klassieker tijdens zijn leven”, schreef het Russische PEN-centrum dinsdag in een eerbetoon. Verschillende van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald. In 1989 ontving hij de Poesjkin-prijs en in 1992 de Staatsprijs van de Russische Federatie.

Bitov leidde de Russische tak van de PEN-club, een mensenrechtenorganisatie voor schrijvers, sinds 1991 als voorzitter. Hij was een van de weinige Russische kunstenaars die zich in 2014 verzette tegen de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim.

Bitov werd in 1937 geboren in Leningrad (nu Sint-Petersburg) en begon te schrijven in 1956. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de postmoderne literatuur in Rusland.