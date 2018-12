1,7 miljoen voor ring van Barbara Sinatra

De verlovingsring van Barbara Sinatra heeft op een veiling in New York 1,7 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) opgebracht. De Amerikaanse entertainer Frank Sinatra (1915-1998) vroeg met dat diamanten kleinood in een glas champagne zijn vriendin destijds ten huwelijk. Zij werd in 1976 zijn vierde vrouw. Sinatra was eerder getrouwd met onder anderen Ava Gardner en Mia Farrow.

article

1286393

NEW YORK (ANP/DPA) - De verlovingsring van Barbara Sinatra heeft op een veiling in New York 1,7 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) opgebracht. De Amerikaanse entertainer Frank Sinatra (1915-1998) vroeg met dat diamanten kleinood in een glas champagne zijn vriendin destijds ten huwelijk. Zij werd in 1976 zijn vierde vrouw. Sinatra was eerder getrouwd met onder anderen Ava Gardner en Mia Farrow.

https://nieuws.nl/entertainment/20181205/17-miljoen-voor-ring-van-barbara-sinatra/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/12/05182850/17-miljoen-voor-ring-van-barbara-sinatra.jpg

Entertainment