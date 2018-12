Hals en Leyster voor miljoenen geveild

Twee portretten van de hand van Frans Hals uit 1637 hebben op een veiling bij Christie’s in Londen samen 11,2 miljoen euro opgebracht. De portretten van een man en een vrouw, waarschijnlijk een rijk koopmansechtpaar, waren geschat op een verkoopprijs tussen 9 miljoen en ruim 13 miljoen euro. Ze vormden de topstukken op de veiling, waar een deel van de privécollectie van zakenman Eric Albada Jelgersma onder de hamer ging.

Een van de andere bijzondere schilderijen uit die verzameling, Vrolijk Gezelschap van Judith Leyster, bracht ruim 2 miljoen euro op, waar het werd geschat op 1,6 miljoen tot 2,8 miljoen euro. De Haarlemse schilderes Leyster was de eerste vrouwelijke meester uit de Gouden Eeuw.

Volgens het veilinghuis is de verzameling van Albada Jelgersma een van de belangrijkste privécollecties van 17e-eeuwse Nederlandse en Vlaamse meesters die in de recente geschiedenis op de markt zijn gekomen.

Albada Jelgersma was topman van de supermarktgigant Laurus (onder andere Super de Boer, Edah en Konmar). In 2005 brak hij zijn nek aan boord van een zeiljacht en was sindsdien bijna geheel verlamd. Hij overleed in juni van dit jaar in Zwitserland op 79-jarige leeftijd.