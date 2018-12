Museum de Kunsthal in Rotterdam denkt het jaar af te sluiten met een record van 415.000 bezoekers, ruim 175.000 meer dan vorig jaar. Het nu verpulverde record van de Kunsthal was al twintig jaar oud: 334.000 in 1998.

Het publiek kwam dit jaar in drommen af op met name de twee knallers ‘Hyperrealisme Sculptuur’ en ‘Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years’. Ook waren er verschillende buitenevenementen, die extra bezoekers voor de Kunsthal opleverden.