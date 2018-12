Pete Shelley, zanger van de punkband Buzzcocks, is overleden. Volgens de BBC bezweek hij waarschijnlijk aan de gevolgen van een hartaanval. De artiest is 63 oud geworden.

De Buzzcocks werd in 1975 opgericht geïnspireerd door de Sex Pistols. De groep behaalde bij lange na niet het succes en de beroemdheid van de groep rond John Lydon (Johnny Rotten). Hun bekende nummers zijn Ever Fallen in Love, Orgasm Addict en What Do I Get.

Shelly overleed in Estland waar hij woonde.