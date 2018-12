Hart trekt zich terug als presentator Oscars

Kevin Hart heeft zich teruggetrokken als presentator van de Oscars. De comedian raakte donderdag in opspraak toen oude tweets van hem opdoken, waarin hij uitspraken deed over homo’s.

,,Ik heb de beslissing genomen om me terug te trekken van het presenteren van de Oscars. Dit doe ik omdat ik geen afleiding wil zijn op een avond die gaat om het vieren van zo veel getalenteerde artiesten. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de LHBT-gemeenschap voor mijn ongevoelige uitspraken uit het verleden”, meldt hij via Twitter.

Een dag eerder had hij nog gemeld dat mensen niet zo moeilijk moeten doen over oude tweets van hem. In een Instagrampost verklaarde hij de critici voor gek. ,,Ik zweer het je, de wereld is gek aan het worden, en ik ga me er niet door laten frustreren”, schreef hij.

De 91e editie van de Academy Awards-uitreiking vindt op 24 februari plaats in het Dolby Theatre in Los Angeles.