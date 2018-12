Jan Jansen toont zijn schoenen in Apeldoorn

Meester-schoenontwerper Jan Jansen (1941) heeft, samen met zijn vrouw Tonny, 75 keuzes gemaakt uit zijn 4000 ontwerpen om vanaf donderdag aan het publiek te laten zien in CODA Museum in Apeldoorn. ‘Een greep uit ’50 jaar meesterlijk schoenontwerp. Jan Jansen – 50 years of shoe design’ is de titel van de tentoonstelling.

,,Zonder Tonny zou ik niet geworden zijn wie ik nu ben”, verklaart Jansen de samenwerking met zijn vrouw. Al in zijn kinderjaren werd Jansen omringd door schoenen. Zijn vader bracht stapels mee als vertegenwoordiger van de kinderschoenenfabriek Nimco in Nijmegen. In 1961 ontwierp zoon Jan zijn eerste eigen schoen: de Me. Zeven jaar later opende hij een winkel in de Runstraat in Amsterdam. Tonny zou hier veertig jaar gastvrouw blijven.

Grote inspiratiebronnen voor Jansen waren onder anderen Salvador Dalí, Henry Moore en grafisch ontwerper Swip Stolk. Inmiddels is hij allang zelf een voorbeeld, met name in Japan waar hij hoogleraar was.

Hij ontwierp de ‘klomp’ Woody (1969), de bamboeschoen (1973), de ‘high heel’ sneaker (1977), de schoen met zweefhak Love (1989) en, vorig jaar nog, de X-ray met 3D geprinte zool met United Nude. Aan modes deed hij niet mee. Hij hield er alleen rekening mee dat mensen goed op zijn schoenen vooruit konden. Modekunstenaars Viktor en Rolf constateerden: ..Hij interesseert zich niet voor trends; de mensen volgen hém wel.”

De expositie gaat tot en met 20 januari duren.