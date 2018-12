College Tour: nog geen deal NTR en Twan Huys

De NTR en Twan Huys hebben nog geen akkoord bereikt over de toekomst van het format College Tour. Dat meldt de NTR maandagavond in een reactie op zijn eigen berichtgeving eerder op de dag. Beide partijen zijn eigenaar van het format.

De omroep stelde aanvankelijk dat er een nieuwe versie van het programma komt. Maar er zijn nog geen handtekeningen gezet, nuanceert de NTR nu. ,,We zijn in de afrondende fase van de onderhandelingen”, laat een woordvoerder weten. De zegsman noemt de berichtgeving van eerder op de dag ,,enigszins voorbarig”. In het programma, door Huys bedacht, kunnen studenten vragen stellen aan prominente gasten.

Wie het nieuwe gezicht van het programma wordt als NTR en Huys eruit komen, is nog niet bekend. Huys presenteert sinds de zomer RTL Late Night.