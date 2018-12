NPO gaat door met College Tour

De overstap van Twan Huys naar RTL betekent niet het einde van College Tour. De NPO gaat door met het programma, dat van NPO 3 naar NPO 1 verhuist. Dat maakte Frans Klein, directeur video van NPO, maandag bekend.

Wie het nieuwe gezicht wordt van het door Huys bedachte programma, waarin studenten vragen stellen aan prominente gasten, is nog niet bekend. Klein is in onderhandeling met de presentator en verwacht binnen een week met meer nieuws te kunnen komen.

De NPO-baas maakte maandag ook bekend dat de talkshow M een vervolg krijgt. Tussen april en juni is Margriet van der Linden terug op televisie.