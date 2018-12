Time: journalisten ‘persoon’ van het jaar

Time Magazine heeft een groep journalisten tot meest invloedrijke ‘persoon’ van het jaar 2018 uitgeroepen. Zij krijgen de titel voor het nemen van grote risico’s in hun zoektocht naar de waarheid.

De ,,bewakers van de waarheid” zijn Jamal Khashoggi, de Capital Gazette, de Filipijnse journalist Maria Ressa en de journalisten Wa Lone and Kyaw Soe Oo.

De Saudiƫr Jamal Khashoggi die voor de Washington Post kritische columns schreef werd gedood in het Saudische consulaat in Istanbul. De Amerikaanse krant Capital Gazette werd afgelopen jaar opgeschrikt toen een indringer vijf mensen op de redactie doodschoot. Maria Ressa die kritisch schreef over de regering van president Rodrigo Duterte hangt in de Filipijnen een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Wa Lone and Kyaw Soe Oo van het persbureau Reuters zijn in Myanmar veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens het in bezit hebben van geheime overheidsdocumenten over troepenbewegingen.

Vorig jaar riep Time Magazine #MeToo tot meest invloedrijke ‘persoon’. #MeToo is de sociale beweging die tot doel heeft seksuele intimidatie en seksueel misbruik openlijk aan de kaak te stellen.