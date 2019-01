Da Vinci-tentoonstelling breekt alle records

Nog nooit hebben zoveel mensen een tentoonstelling in Teylers Museum in Haarlem bezocht als de expositie Leonardo da Vinci. De 33 tekeningen van de Italiaanse Renaissancemeester trokken de afgelopen drie maanden 102.000 belangstellenden, 6000 meer dan de ‘blockbuster’ rond Michelangelo in 2005, zegt het hoofd publiekszaken van het museum, Michel Hommel.

De belangstelling was zo groot dat in de laatste weken van het jaar de openingstijden werden verruimd. ,,Ook die extra uren waren zo uitverkocht. We hadden 1100 bezoekers per dag”, aldus Hommel. Volgens hem was het publiek onder de indruk en ,,vonden bezoekers het geweldig dat ze zo dicht bij Leonardo konden komen. Normaal zijn deze tekeningen weggestopt, omdat ze zo kwetsbaar zijn”.

De Da Vinci-expo leidde ook tot een jaarrecord: 177.000 mensen wisten Teylers in 2018 te vinden, 20.000 meer dan het vorige recordjaar 2016. De tentoonstelling geldt als opmaat voor de herdenking van de 500e sterfdag van Leonardo. Hij wordt gezien als een ware renaissance-man: behalve tekenaar en schilder was hij onder meer architect, uitvinder, ingenieur, natuur- en scheikundige en componist.

,,Met Leonardo is ons rijtje van de drie grote namen van de renaissance, Michelango, RafaĆ«l en Da Vinci, afgevinkt”, zegt een tevreden Hommel. Het volgende grote project voor Teylers is de restauratie en openstelling van het woonhuis van de naamgever van het museum, zakenman Pieter Teyler. Na zijn dood in 1778 werd met zijn nalatenschap van 2 miljoen gulden het museum opgezet. Het woonhuis, waar het museum destijds aan vast is gebouwd, verkeert nog grotendeels in de originele staat. De openstelling voor het publiek is voorzien voor 2021.