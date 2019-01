Globes voor Green Book en Bohemian Rhapsody

Green Book en Bohemian Rhapsody zijn tijdens de uitreiking van de Golden Globes zondag uitgeroepen tot de beste films van het afgelopen jaar.

Green Book won in de categorie beste ‘musical of comedy’. De film vertelt het verhaal van de opmerkelijke vriendschap tussen pianist Don Shirley (Mahershala Ali) en uitsmijter Nick ‘Tony Lip’ Vallelonga (Viggo Mortensen). De zwarte muzikant huurde de racistische witte uitsmijter in de jaren zestig van de vorige eeuw in als chauffeur tijdens een tournee door het zuiden van de VS. De film draait vanaf 31 januari in de Nederlandse bioscopen.

De Hollywood Foreign Press Association, een club van zo’n honderd buitenlandse filmcritici die in Los Angeles werken, riep Bohemian Rhapsody uit tot beste dramafilm. De film volgt Freddie Mercury (Rami Malek) tijdens de opkomst en het succes van de band Queen tot aan de aidsdiagnose van de zanger. Malek won ook de Globe voor beste acteur. Christian Bale won voor zijn rol als Dick Cheney in de biografische film Vice in de categorie musical of comedy.

Bohemian Rhapsody is al wekenlang een groot succes in de Nederlandse bioscopen. De film trok in Nederland al bijna anderhalf miljoen bezoekers.

De Golden Globe voor beste actrice ging naar Glenn Close voor haar rol in The Wife. Zij speelt de vrouw van een schrijver die wordt bekroond met een Nobelprijs. Tijdens de huldigingsweek blijkt zij echter een duister geheim met zich mee te dragen. Olivia Colman kreeg de prijs voor beste actrice in een musical of comedy voor haar vertolking van Queen Anne in The Favourite.