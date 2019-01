De Mol: ik stelde RTL voor samen te werken

Mediamagnaat John de Mol, eigenaar van televisiezender SBS6, heeft aan mediabedrijf RTL voorgesteld om samen te werken. Zo dacht hij er bijvoorbeeld aan om gezamenlijk presentatoren onder contract te nemen, waarbij die dan programma’s zouden maken voor beide zenders. Maar RTL heeft die voorstellen tot samenwerking afgewezen. Dat vertelde De Mol woensdag in het tv-programma De Wereld Draait Door.

De Mol zei dat een volledig samengaan van SBS6 en RTL niet mogelijk is omdat ,,de wetgeving achter de feiten aanloopt” en hij daarom de samenwerking met RTL heeft gezocht. Nu RTL daar niks in ziet ,,gaat de relatie veranderen”, aldus de Mol, die zei dat daarmee een ,,harde concurrentiestrijd” is ingeluid.

De Mol, die SBS Broadcasting (SBS6, Veronica, Net5 en SBS9) kocht in 2017, trekt de laatste tijd veel bekende tv-persoonlijkheden aan. Zo maakte Linda de Mol woensdag bekend de overstap te maken van RTL naar SBS. Eerder besloten onder meer Gordon en Wendy van Dijk voor SBS6 te kiezen.