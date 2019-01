Nederland droeg bij aan bod op Rubens

De Nederlandse overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor een bod op een werk van Rubens, dat woensdag bij veilinghuis Sotheby’s onder de hamer ging. De schets was door prinses Christina te koop aangeboden.

Via het Mondriaan Fonds kunnen musea een bijdrage vragen om een bod op een kunstwerk uit te brengen. Aan het museum Boijmans van Beuningen werd 992.000 euro beschikbaar gesteld voor het bod, dat samen met de Vereniging Rembrandt werd uitgebracht. De schets van de Nederlandse meester werd uiteindelijk gekocht door een anonieme bieder voor bijna 7,2 miljoen euro.

De verkoop van het werk leidde tot Kamervragen. Salima Belhaj (D66) vroeg de regering of er niet meer moet worden gedaan om dit soort werken voor Nederland te behouden, als een lid van de koninklijke familie deze verkoopt. Maar minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) vindt het een privékwestie. ,,Het is aan de particuliere eigenaar om te bepalen of, en op welke wijze, een kunstwerk wordt verkocht.’’