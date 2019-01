Soulzanger James Ingram overleden

R&B- en soulzanger James Ingram is op 66-jarige leeftijd in zijn woonplaats Los Angeles overleden. Dat heeft zijn goede vriendin en collega Debbie Allen via Twitter bekendgemaakt. Ingram leed al langer aan kanker.

De zanger werd in de jaren 80 in Nederland bekend door het duet Yah Mo B There dat hij zong samen met Michael McDonald. De twee wonnen voor dat nummer in 1985 een Grammy Award. Ingram had in 1982 ook al een Grammy Award gewonnen. Hij was ook betrokken bij de benefietsingle We Are the World.

Ingram had ook nog bekende duetten met Linda Rondstadt, Dolly Parton, Anita Baker en Patti Austin met wie hij de hit Baby, Come To Me maakte.