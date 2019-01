Striptekenaar Jan Kruis krijgt eigen museum

Het Jan Kruis Museum komt er definitief. De aangekondigde permanente expositieruimte rond de tekenaar van de strip Jan, Jans en de kinderen wordt vermoedelijk al in mei geopend in het Drentse dorp Orvelte. Jan Kruis werd geboren in Rotterdam en woonde in Mantinge in Drenthe. Hij overleed op 20 januari 2017 op 83-jarige leeftijd.

Plannen voor het museum zijn er al tien jaar, maar door financiƫle en logistieke problemen liep het initiatief meerdere malen spaak. Het Jan Kruis Museum komt in het gebouw waar eerder het Apple Museum zat.

Het Jan Kruis Museum moet een totaalbeeld geven van het leven en werk van de kunstenaar. Ook komen er veel interactieve onderdelen, waar bezoekers deel kunnen uitmaken van de wereld van Jan, Jans en de kinderen en waar kinderen de personages uit de Libelle-strip kunnen tekenen. ,,Het wordt het leukste en vrolijkste museum van Nederland”, zei Leontine Kruis, dochter van de tekenaar, tegen rtv drenthe.

Jan Kruis werd meerdere malen onderscheiden voor zijn werk. In 2009 kreeg hij de prestigieuze Marten Toonderprijs voor zijn hele oeuvre.