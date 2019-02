Indisch Palet in Westfries Museum

Meer dan vijftig kunstwerken van bijna twintig kunstenaars over Indië zijn binnenkort te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Daar is van 10 februari tot en met 10 juni de expositie Indisch Palet.

De werken zijn ter beschikking gesteld door kunstverzamelaars Rob Colauto en zijn vrouw Yvonne van Peperstraten. Hun collectie Indische kunst wordt beschouwd als een van de grootste en meest gevarieerde van Nederland. Met Indisch Palet wil het museum vooral de fascinatie voor Indië laten zien van verschillende Nederlandse kunstenaars die daar hebben gewoond en gewerkt.

De werken zijn voornamelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Daaronder zeven topstukken van de schilder Isaac Israëls en werken van Pieter Ouburg, Dolf Breetvelt, Rudolf Bonnet, Willem Hofker en Johannes ten Klooster. Ook is er werk te zien van drie nog levende kunstenaars: Maria de Ruiter de Witt, Zhang Din en I Wayan Mudana.