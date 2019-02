Geen Grammy voor Metropole Orkest

Het Metropole Orkest heeft zondag geen Grammy kunnen binnenhalen. In de categorie ‘Best Jazz Vocal Album’ ging Cécile McLorin Salvant er met de prestigieuze muziekprijs vandoor voor het album ‘The Window’.

Het Metropole werd genomineerd voor het album ‘If You Really Want’. Dat album werd gemaakt onder leiding van Vince Mendoza, met vocalist en gitarist Raul Midón. In 2016 won Het Metropole Orkest wel een Grammy Award voor het album Sylva dat het maakte met de Amerikaanse fusionband Snarky Puppy.

Het was de achttiende keer dat het orkest kans maakt op een Grammy. ,,Het went in zekere zin wel. Maar toch ben je elke keer weer enthousiast en benieuwd”, zei orkestdirecteur Jan Geert Vierkant daarover.

Sommige Grammy’s werden zondag al bekendgemaakt voor de grote awardshow in Los Angeles , waaronder dus de categorie ‘Best Jazz Vocal Album’. De meeste awards worden tijdens de uitreikingsshow verdeeld maar vanwege het grote aantal categorieën worden de winnaars van sommige Grammy’s eerder op de dag bekendgemaakt.