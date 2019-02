Mogelijk toch maatregelen tegen rapper Jebroer

De politie neemt mogelijk alsnog maatregelen tegen rapper Jebroer, na een videoclip waarin hij verkeersovertredingen begaat en zich niet aan gemaakte afspraken houdt. De clip bij het nummer Polizei zorgde voor ophef: de makers gebruikten bijvoorbeeld tegen de afspraken in uniformen op de openbare weg. De politie wil dat de clip wordt aangepast maar het management doet dat niet, zo stelt de politie. Daarom buigt de korpsleiding zich alsnog over mogelijke maatregelen.

Het management van de rapper bevestigt dat afspraken niet zijn nagekomen. Twee acteurs in een burgerauto hebben politiepakken aangehad op de openbare weg, ,,iets wat niet had mogen gebeuren”. In de clip is een achtervolging te zien waarin snelheden van 200 kilometer per uur worden gehaald. Ook rijdt de rapper bijvoorbeeld door rood. ,,Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het door rood rijden en het rechts afslaan over het verdrijvingsvlak.” Dat de videoclip negatieve reacties heeft uitgelokt, betreurt de woordvoerder. ,,Het doel van de videoclip was met goede intenties en op een creatieve manier de nieuwe single van Jebroer onder de aandacht te brengen.”

Dat de rapper 200 kilometer per uur reed, klopt overigens niet, zegt het management. ,,Die fictieve snelheden zijn later in het beeld gemonteerd.”