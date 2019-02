Gouden Beer voor Israëlisch drama Synonymes

De film Synonymes, van de Israëlische regisseur Nadav Lapid, heeft de Gouden Beer gewonnen op het filmfestival van Berlijn. Dat is de prijs voor de beste film.

Lapid (1975) vertelt in zijn deels autobiografische film het verhaal van een man die naar Parijs verhuist in de hoop daar zijn ware identiteit te vinden en een nieuw leven te beginnen. Daarbij heeft hij de hulp nodig van een woordenboek. De film is een Frans-Israëlische coproductie.

Aan de 69e editie van het filmfestival, de Berlinale, deden vierhonderd films mee. Het festival behoort met Cannes en Venetië tot de belangrijkste van de wereld.