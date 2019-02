Van Dik Hout viert jubileum in Carré

Van Dik Hout bestaat 25 jaar en om dit jubileum te vieren geeft de band op 26 juni een concert in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Dat maakte zanger Martin Buitenhuis donderdag bekend op NPO Radio 2.

,,Het is denk ik voor elke muzikant heel bijzonder om in Carré te mogen staan. Dat we hier na tien jaar weer mogen staan in ons jubileumjaar, maakt ons bijzonder trots. We hebben een aantal hele bijzondere gasten uitgenodigd, dus ik denk dat het een hele mooie avond gaat worden”, zegt Buitenhuis.

Van Dik Hout brak in de jaren negentig door met onder meer het nummer Stil in mij. De band kwam onlangs met een nieuwe single Eén nacht eeuwigheid en een clubtour, die inmiddels is uitverkocht.

Ze spelen tijdens het jubileumconcert, waarbij de stoelen uit de concertzaal verdwijnen, hun grootste hits. De kaartverkoop begin zaterdag.