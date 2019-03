Fans Michael Jackson demonstreren tegen docu

Enkele tientallen fans van Michael Jackson demonstreren op het Media Park in Hilversum tegen vertoning van de documentaire ‘Leaving Neverland’. De VPRO zendt die vrijdagavond uit. In de documentaire beschuldigen twee mannen Jackson van seksueel misbruik in hun jeugd.

De demonstranten menen dat de Amerikaanse zanger onschuldig is, dat de mannen in de film aantoonbaar liegen en dat de docu een eenzijdig beeld geeft, zonder wederhoor. Ze dragen foto’s van Jackson en posters met de teksten ‘Facts don’t lie, people do’ en ‘Heal the world’.

Uit protest tegen de uitzending hebben de fans ook geld ingezameld waarmee twee grote billboards langs de snelwegen A5 bij Amsterdam en A4 bij Hoofddorp zijn betaald. Daarop is een foto van Michael Jackson te zien met het woord ‘innocent’ over zijn mond geplakt, en de tekst ‘Michael Jackson is onschuldig, ken de feiten’.

Een woordvoerder van de fans zegt dat hij aan de directeur van de VPRO heeft gevraagd of hij zijn visie mag geven tijdens de voor- en nazit rond de uitzending. Ook kan hij er naar eigen zeggen voor zorgen dat Brandi Jackson, een nicht van de overleden popartiest, tijdens het programma een telefonische verklaring geeft. Bij de omroep was vooralsnog niemand bereikbaar voor commentaar.