Topman Warner Bros. weg om seksschandaal

De topman van film- en televisiestudio Warner Bros. Kevin Tsujihara is de laan uitgestuurd. De Hollywood-prominent wordt ervan beschuldigd dat hij actrice Charlotte Kirk hielp bij het verkrijgen van rollen in films in ruil voor seks.

Volgens zijn baas bij WarnerMedia, de mediatak van telecomconglomeraat AT&T, is het in het belang van het bedrijf dat Tsujihara weggaat. De 54-jarige Tsujihara zou ook hebben erkend dat hij fout zat. De Britse actrice Kirk speelde onder meer in de films Vice en Ocean’s Eight.

Tsujihara is een van de tientallen mannen die zijn beticht van seksueel wangedrag nadat beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein in 2017 leidden tot wereldwijde bekendheid van de #MeToo-beweging.