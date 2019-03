Carnaval Aalst mogelijk van werelderfgoedlijst

Het carnaval in Aalst, het bekendste en grootste carnavalsevenement van België, verdwijnt mogelijk van de Unesco-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. Reden is een praalwagen begin deze maand die leidde tot verontwaardiging binnen de Joodse gemeenschap. De beslissing valt in december, heeft de organisatie van de Verenigde Naties bekendgemaakt.

De wagen met de naam ‘sabbatjaar’ toonde twee grote poppen met Joodse stereotypen zittend op zakken geld om te illustreren dat de carnavalsgroep dit jaar spaarzaam is. De Joodse gemeenschap vreesde antisemitische sentimenten.

De VN-erfgoedorganisatie bestempelde eerder deze maand de veelbesproken praalwagen als ,,racistisch en antisemitisch”. Vrijdagmiddag besliste de organisatie om de status van Aalst Carnaval, zoals het officieel heet, als werelderfgoed ter discussie te stellen.

,,Het is niet de eerste keer dat racistische en antisemitische praalwagens in de optocht rijden op dit festival”, aldus Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, in een verklaring.

Burgemeester Christoph D’Haese betreurt de beslissing en gelooft niet dat Unesco een juiste inschatting maakt. Hij herhaalt dat de betrokken carnavalsgroep, Vismooil’n, geen antisemitische bedoelingen had. De burgemeester voert aan dat binnen de specifieke context van Aalst Carnaval veel mogelijk is en dat geen censuur van toepassing kan zijn. ,,We gaan niet toelaten dat moslims, katholieken of joden beslissen waarmee we kunnen lachen”, zegt hij.

Het onderwerp komt aan bod bij de vergadering van de erfgoedorganisatie, die van 9 tot 14 december samenkomt in Colombia.

Aalst Carnaval is sinds 2010 erkend als als immaterieel cultureel erfgoed.