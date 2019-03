Het Groninger Museum heeft de honderdduizendste bezoeker ontvangen voor de expositie CHIHULY. De glascreaties van de Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly zijn sinds december te zien.

CHIHULY is speciaal samengesteld voor het Groninger Museum en is de grootste museale expositie van de kunstenaar in Europa van de laatste twintig jaar. De tentoonstelling is nog tot en met 5 mei te zien.