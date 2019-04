Prins Harry en Oprah maken samen documentaire

De Bitse prins Harry en de Amerikaanse talkshowdiva Oprah Winfrey werken samen aan een documentaireserie over de geestelijke gezondheidszorg en het omgaan met psychische problemen. Dat heeft Kensington Palace woensdag bekendgemaakt. Beide beroemdheden hebben zich aangediend als ontwikkelaar en producent van dit project over geestelijke-gezondheidszorg, dat in 2020 via de streamingdienst van Apple wordt uitgezonden.

In de reeks afleveringen komen zowel psychische ziekten als psychisch welbevinden aan de orde. De docu moet kijkers inspireren ,,een eerlijk gesprek te voeren over de uitdagingen waarvoor ieder van ons zich gesteld ziet en over hoe we ons kunnen toerusten om niet alleen te overleven maar ook om goed te leven”.

Prins Harry zet zich al jaren in voor projecten rond dit thema. De hertog van Sussex sprak zelf openlijk over de psychische problemen waarmee hij kampte na het overlijden van zijn moeder, prinses Diana. ,,Ik geloof echt dat een goede psychische gezondheid – mental fitness – de sleutel is voor krachtdadig leiderschap, productieve gemeenschappen en een doelgerichte eigen persoonlijkheid”, aldus de prins via Instagram. Hij zei zeer trots te zijn op de samenwerking met Oprah.