Rechtbank verwerpt klacht komiek tegen Merkel

Een rechtbank in Berlijn heeft een klacht van de satiricus Jan Böhmermann tegen bondskanselier Angela Merkel afgewezen. Böhmermann eiste een verbod voor Merkel om zijn gedicht Smaadkritiek tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te bekritiseren als ,,opzettelijk kwetsend”. De rechterlijke uitspraak betekent dat Merkel haar kritiek niet hoeft in te trekken.

Böhmermann haalde zich de woede van het Turkse staatshoofd Erdogan op de hals met het gedicht, dat hij in 2016 in zijn show Neo Magazin Royale voor de omroep ZDF voordroeg. Hij bracht daarin de strenggelovige Erdogan onder andere in verband met kinderporno en seks met dieren.

Een rechtbank in Hamburg verbood de tv-komiek eerder al, in navolging van een lagere rechtbank, bepaalde ,,lasterlijke” passages van het gedicht te herhalen. De civiele zaak was door het Turkse staatshoofd aangespannen. Volgens beide rechtbanken zijn delen van het gedicht aan te merken als smaad en vallen daarom niet ,,onder de vrijheid van kunst.”

De rijkskanselarij had eerder al aangegeven de kwalificatie niet te zullen herhalen. Later noemde Merkel zelf de kritiek een ,,fout”. De rechtbank verklaarde de klacht van Böhmermann niet-ontvankelijk nu er gezien de aankondiging van de kanselarij geen herhaling meer dreigt. De relatie tussen Duitsland en Turkije bereikte door de affaire een dieptepunt.