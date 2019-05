Bedrijf Berlusconi neemt belang in Duitse tv

Mediaset, het mediaconcern van Silvio Berlusconi, neemt een belang van bijna 10 procent in zijn Duitse branchegenoot ProSiebenSat.1. Volgens topman Pier Silvio Berlusconi, zoon van de Italiaanse ex-premier, gaat het om een “vriendschappelijke” investering die gericht is op de lange termijn.

De Italianen proberen al een tijdje uit te breiden op de Europese televisiemarkt. Mediaset kampt momenteel met een zwakke markt voor advertenties. Het bedrijf heeft ook te maken met concurrentie van streamingdienst Netflix, waar het zich tegen probeert te verweren. ProSiebenSat.1 is de onderneming achter zenders als Kabel eins, Sat.1 en ProSieben. De Duitsers willen op hun beurt hun digitale activiteiten meer opschroeven, bijvoorbeeld door geld te steken in een nieuw streamingplatform.

Hoeveel geld er precies met de deal is gemoeid is niet naar buiten gebracht. Het belang was op de beurs zo’n 340 miljoen euro waard. Na het nieuws ging de beurskoers van ProSiebenSat.1 bijna 6 procent omhoog, terwijl Mediaset woensdag bij beursopening ruim 2 procent aandikte.